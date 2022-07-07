В продаже появилась техника Apple, которую ввезли в РФ по параллельному импорту

В продаже появились iPhone и Macbook, которые ввезли в Россию по параллельному импорту. Купить их можно официально в магазинах. Технику привозят в РФ без разрешения правообладателя, а логистика стала сложнее.

Как ситуация с параллельным импортом отразилась на ценах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.