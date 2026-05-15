Продюсер Линды оказался подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере

Продюсера Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 20 июня.

Речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения продюсера Максима Фадеева, которые исполняла Линда. Материальный ущерб по уголовному делу составляет более 1 миллиона рублей.

