Суд в Москве отправил под домашний арест мотоциклиста, сбившего фотографа Добромилову

Никулинский районный суд Москвы отправил под домашний арест мотоциклиста Максима Завирюху, задержанного после смертельной аварии с участием фотографа и актрисы Ксении Добромиловой на Большой Дорогомиловской улице.

В ходе заседания следователь указал, что его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся, однако попросил не оставлять его в СИЗО. В итоге суд отправил байкера под домашний арест до 5 июля.

