Суд в Москве арестовал адвоката Карабанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд в Москве арестовал адвоката Александра Карабанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

В ноябре 2024 года к Карабанову обратился за помощью директор коммерческой компании, у него возникли проблемы с законом, которые касались поставок для АО "Концерн Калашников".

По версии следствия, адвокат убедил клиента, что он может повлиять на ход расследования и потребовал 7 миллионов рублей. Из них 2 миллиона он попросил авансом. Деньги он должен был передать в качестве взятки в следственные органы. Позже деньги адвокат получил, но передавать их никому не намеревался. Как только это стало известно, Карабанова арестовали.

