Столичные ФК "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре РПЛ

Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" отметились победами в 27-м туре Российской Премьер-лиги.

Игроки "Спартака" на выезде обыграли "Пари Нижний Новгород", а динамовцы на своем поле обыграли "Сочи". В свою очередь, "Зенит" у себя дома победил "Ахмат", а "Краснодар" на домашней арене взял верх над "Динамо" из Махачкалы.

Завершится тур матчем между командами "Балтика" и "Акрон" 27 апреля.