Участники Московского полумарафона бегут больше 2 часов. Маршрут пролегает вдоль МГУ, Кремля, храма Василия Блаженного, Крымского моста, храма Христа Спасителя и памятника Петру I и завершится в "Лужниках". Большинство участников преодолели около половины дистанции, а самые быстрые уже финишировали.

Победитель из Кении Овен Корир преодолел дистанцию полумарафона за 59 минут и 35 секунд, установив рекорд соревнований. Россиянин Ринас Ахмадеев взял бронзу. У женщин победила участница из Эфиопии с результатом 1 час 9 минут. Ограничения для автомобилистов все еще действуют на набережных и улицах на протяжении дистанции полумарафона.

