Российский теннисист Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде

Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде. Накануне российский теннисист не без труда победил представителя Венгрии Фабиана Марожана со счетом 6:2, 6:7, 6:4. Соперником Медведева в следующем круге станет Николай Будков Кьер из Норвегии.

Россиянин Башир Магомедов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 65 килограммов. В финальной схватке он не оставил шансов сопернику из Албании со счетом 10:0. Муса Мехтиханов стал серебряным призером в весовой категории до 57 килограммов.

