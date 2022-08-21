В Москве наградили победителей полумарафона "Лужники". Утром 21 августа 8 тысяч человек пробежали по улицам столицы.

Маршрут проложили по набережным Москвы-реки, с видами на высотку на Котельнической, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. Длина трассы – 21 километр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.