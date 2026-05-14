Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановлена из-за высокого спроса

Продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между "Краснодаром" и московским "Спартаком" приостановили из-за рекордного спроса, сообщили в пресс-службе сервиса, который реализует билеты на игру. Работу сайта восстановят в течение нескольких часов.

Цена самого дешевого билета составляет 900 рублей, а самого дорогого – 30 тысяч. Матч пройдет 24 мая на стадионе "Лужники". Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

