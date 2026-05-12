Новости спорта: в Испании 70‑летний голкипер вышел на поле в матче пятой лиги

В Испании 70‑летний вратарь Анхель Матеос провел 20 минут в матче пятой лиги за "Колунгу". Клуб таким образом отметил его многолетний вклад. Матеос завершил карьеру почти 30 лет назад, но продолжал работать с голкиперами команды.

Дэвид Бекхэм получил необычный подарок на день рождения – 6 породистых кур. Птицы пополнят хозяйство, созданное супругой Викторией Бекхэм несколько лет назад.

В Англии около 50 тысяч болельщиков приняли участие в параде в честь выхода футбольного клуба "Ковентри Сити" в Премьер‑лигу. Команда возвращается в высший дивизион впервые за 25 лет.

