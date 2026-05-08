Ветеран боевых действий Эдуард Шонов наградил победителей турнира "Кубок Героев"

Финал турнира "Кубок Героев" среди детских команд Москвы состоялся в академии футбольного клуба "Локомотив" 8 мая.

В соревнованиях приняли участие более 150 юных спортсменов — девять команд, сформированных из игроков 2017–2018 годов рождения, которые успешно прошли отборочные этапы. По итогам трехдневного турнира победители и призеры получили кубки, медали и почетные грамоты. Награды вручил гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов.

По его словам, спорт играет ключевую роль в формировании физической культуры и положительных личностных качеств. Именно поэтому поддержка детско-юношеского спорта является одним из приоритетных направлений городской политики.

"Спорт в Москве доступен детям с самого раннего возраста. В столице открыто почти 30 тысяч спортивных кружков по 70 видам спорта. Тем не менее, футбол остается одним из самых востребованных — его выбирают более 61 тысячи школьников. У ребят есть возможность тренироваться и проходить отборы, участвовать в турнирах и видеть результат своих занятий. Такие соревнования, как "Кубок Героев", становятся частью этой системы: они помогают поддерживать интерес детей к футболу, развивают соревновательный дух и учат качествам, которые важны и в спорте, и в жизни — дисциплине, ответственности, взаимовыручке и уважению к сопернику", — сказал Шонов.

Он отметил, что всего в Москве футболом занимаются 374 тысячи человек. Город последовательно развивает инфраструктуру для тренировок и соревнований. Сегодня москвичам доступны 1416 футбольных зон, включая 170 манежей и 1205 специализированных площадок. До 2030 года программа комплексного капремонта охватит 175 спортивных объектов: на них обновят поля, спортивные зоны, освещение, навигацию и прилегающие территории, что сделает занятия футболом доступнее и комфортнее.

В столице реализуется комплекс проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Число москвичей, систематически занимающихся спортом, уже достигло 6,8 миллиона человек — это в три раза больше, чем в 2010 году.

В рамках программы "Спортивные выходные" проходят бесплатные тренировки с профессиональными тренерами в парках, усадьбах и других городских площадках. В 2025 году участниками проекта стали 293 тысячи человек, всего прошло 5,7 тысячи различных бесплатных занятий.

Проект "Мой спортивный район" предлагает круглогодичные тренировки во дворах и на районных спортивных площадках. В 2025 году к нему присоединились 235 тысяч жителей: летний сезон стал рекордным и собрал 148 тысяч участников, зимние занятия посетили более 125 тысяч человек.

В проекте "Московское долголетие", рассчитанном на горожан старшего возраста, спортивное направление — одно из самых востребованных. В 2025 году в нем участвовали 165 тысяч человек.

