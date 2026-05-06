06 мая, 21:15Спорт
Матч ЦСКА и "Спартака" определит участника суперфинала Кубка России
ФК ЦСКА и "Спартак" борются за участие в суперфинале Кубка России, который пройдет 24 мая на стадионе "Лужники". Матч уже начался на "Лукойл Арене" в Тушине. На трибунах аншлаг: болельщики "Спартака" собрались у стадиона задолго до начала игры.
Перед игрой прошла мемориальная акция "Бессмертный полк". Игроки, тренеры и арбитры вышли на поле с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войны.
