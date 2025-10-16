Фуд-блогер Супер Стас рассказал, как сбросить почти половину собственного веса и избавиться от ненависти к себе. По словам блогера, раньше он весил 190 килограммов, так как много ел.

Однако теперь он контролирует себя. По его словам, прийти к этому удалось благодаря спорту. Блогер пояснил, что решил меньше есть, раз хочет заниматься им. Таким образом он скинул 87 килограммов.

Большое интервью с Супер Стасом выйдет в четверг, 16 октября, в эфире телеканала Москва 24.

