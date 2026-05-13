13 мая, 21:45Шоу-бизнес
Певицу Линду отпустили после допроса у следователя
Певицу Линду (настоящее имя – Светлана Гейман) отпустили после допроса у следователя. Ранее ее вызвали к нему в качестве свидетеля по делу об авторских правах.
При этом СМИ называют два варианта процессуального статуса артистки. Одни отмечают, что она так и остается свидетелем. Другие со ссылкой на источник пишут о том, что теперь исполнительницу подозревают в мошенничестве. Поводом для допроса стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым.
