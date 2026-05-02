02 мая, 11:30Шоу-бизнес
Американского рэпера Flo Rida встретили в народных костюмах в аэропорту Внуково
Американского рэпера Flo Rida необычно встретили в московском аэропорту Внуково. Две девушки в народных костюмах, баянист и медведь с балалайкой исполнили хит музыканта Low. При этом кавер получился в стиле русских-народных песен.
Американский артист выступит в Москве 2 и 3 мая, а затем отправится в Краснодар и Новосибирск. Это первое турне рэпера по России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.