Американского рэпера Flo Rida встретили в народных костюмах в аэропорту Внуково

Американского рэпера Flo Rida необычно встретили в московском аэропорту Внуково. Две девушки в народных костюмах, баянист и медведь с балалайкой исполнили хит музыканта Low. При этом кавер получился в стиле русских-народных песен.

Американский артист выступит в Москве 2 и 3 мая, а затем отправится в Краснодар и Новосибирск. Это первое турне рэпера по России.

