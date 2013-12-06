Иностранным пилотам разрешат управлять российскими самолетами

Иностранным пилотам разрешат управлять самолетами российских авиалиний. Накануне соответствующий законопроект одобрил кабинет министров.

Разрешение нанимать иностранцев будет действовать до 2019 года. В первую очередь задумывается, что на работу возьмут граждан из стран СНГ. Сложившаяся сейчас нехватка опытных пилотов уже слишком угрожает безопасности, говорят эксперты. В 90-е годы в авиаучилищах студентов было немного. Из-за этого сейчас практически некого ставить командиром экипажа.

По плану, за шесть лет подрастет новое поколение специалистов, а также откроются новые летные школы.