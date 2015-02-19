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Новости

19 февраля 2015, 14:15

Промзону рядом с улицей Грузинский Вал благоустроят до конца года

Промзону рядом с улицей Грузинский Вал благоустроят до конца года

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Промышленную территорию рядом с улицей Грузинский Вал хотят благоустроить до конца года, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во время пресс-конференции. Речь идет о территории площадью 27,9 гектаров. Там планируется возведение 75 тысяч квадратных метров жилья, а также ряда нежилых объектов: детских садов, школ и гаражей.

Всего в столице - более двухсот промышленных зон, из них только некоторые используются нерационально, передает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Реновация московских промзон
промзоны новости Сергей Левкин стройкомплекс Москвы снос пятиэтажек производства Мария Рыбакова
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