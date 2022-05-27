На юг Москвы вызвали вертолет для тушения пожара в производственном здании

На Котляковской улице произошел пожар в производственном здании. Туда вызвали вертолет для тушения.

По данным спасателей, огонь охватил 350 квадратных метров. На данный момент его удалось локализовать.

Сведений о пострадавших нет. Работа оперативных служб на месте продолжается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.