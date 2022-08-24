Огонь не перекинется на территорию Подмосковья из Рязани – комитет лесного хозяйства

Власти Подмосковья держат на постоянном контроле ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области. О том, что огонь может перекинуться на территорию Московской области, речи пока не идет. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства.

Всего в 2022 году в России леса сгорело в три раза меньше, чем в прошлом. И все равно ситуация довольно сложная. Из-за засухи полыхает и в Европе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.