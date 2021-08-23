Мошенников, укравших 23 млн рублей у дочери летчика Чкалова, нашли

Сотрудники московского уголовного розыска задержали мошенников, которые украли 23 миллиона со счетов дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Они втерлись в доверие пенсионерки и внушили ей, что кто-то якобы пытается похитить ее деньги.

Женщина перевела все средства на некий сберегательный счет, в результате чего лишилась их.

В настоящее время правоохранители выясняют, кто еще мог стать жертвой злоумышленников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

