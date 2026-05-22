При ударе ВСУ по Старобельску пострадали 36 детей

После удара ВСУ по Старобельску 36 детей получили ранения различной степени тяжести, восемь из них доставлены в больницы. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии. Есть погибшие, данные по ним уточняются. Разбор завалов пришлось прерывать из-за повторных обстрелов, сейчас они возобновлены. Московские специалисты направлены для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.

