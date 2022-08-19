Новости последнего часа: торфяной пожар локализовали во Владимирской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Торфяной пожар локализован во Владимирской области, его площадь сократилась до двух гектаров. Об этом сообщили в МЧС.

На форуме "Армия – 2022" планируется подписать контракты на сумму более 14,5 миллиарда долларов. Об этом заявил "Рособоронэкспорт"

Новый спортивный комплекс планируют построить в Щербинке. Об этом рассказали в стройкомплексе Москвы.