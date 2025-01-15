Московская прокуратура расследует смерть женщины в косметологической клинике

В Москве 40-летняя женщина скончалась в частной клинике во время процедуры по жиросжиганию. По предварительным данным, причиной трагедии стала острая аллергическая реакция на один из препаратов.

Инцидент произошел в центре города. Как сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, Басманная межрайонная прокуратура взяла расследование под контроль. Процессуальная проверка проводится по факту причинения смерти по неосторожности.

Родственники женщины рассказали, что о произошедшем узнали только из интернета, так как связаться с клиникой оказалось невозможно. Жители дома, где располагается клиника, отметили, что не замечали большого количества посетителей и знают о произошедшем лишь из новостей.

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