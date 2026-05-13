Новости мира: крупный пожар уничтожил торговый центр в Эквадоре

В Эквадоре произошел крупный пожар в торговом центре. После возгорания прогремели взрывы. Огонь удалось локализовать спустя несколько часов. О причинах пожара и пострадавших не сообщается.

На Шри-Ланку обрушились сильные дожди, вызвавшие подъем уровня рек и паводки. В ряде районов затоплены улицы, в горных зонах сохраняется угроза оползней.

В Буэнос-Айресе проходят массовые протесты студентов и сотрудников вузов против сокращения финансирования образования. По предварительной информации, в акциях участвуют сотни тысяч человек.

