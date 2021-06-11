В Петербурге байкер въехал в другого мотоциклиста на встречной полосе

Серьезное ДТП произошло в Петербурге. Столкновение двух мотоциклистов попало на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, один байкер пытался повернуть налево, и в это время в него врезался второй – он ехал на огромной скорости по встречной полосе, нарушая правила.

Удар был очень сильный, по асфальту даже полетели искры. Очевидцы бросились на помощь мотоциклистам. В настоящее время оба участника аварии в больнице. Предварительно, у одного перелом руки, второй находится в тяжелом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.