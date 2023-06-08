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08 июня, 22:45

Происшествия

Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101

Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101

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Число отравившихся суррогатным сидром в российских регионах выросло до 101 человека, 31 из них скончался, сообщает Минздрав РФ.

В ведомстве добавили, что 24 человека находятся в тяжелом состоянии, четверо – в крайне тяжелом.

Ранее стало известно, что спирт для "Мистера Сидра" был украден со склада МВД РФ в Самарской области. За кражу были задержаны двое подозреваемых и сержант полиции, который охранял склад и предположительно пропустил на территорию посторонних.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
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