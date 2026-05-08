Новости мира: 5 человек погибли при пожаре в торговом центре в Мексике

При пожаре в торговом центре в Мексике погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Огонь быстро охватил здание, вызвав панику и давку. Около 30 человек получили отравление угарным газом. Пострадавшие продолжают обращаться в больницы.

Белый дом начинает публиковать рассекреченные материалы об НЛО. По данным New York Post, в первом пакете будут свидетельства пилотов и одно видео. Позже могут обнародовать еще 46 записей. Документы будут выходить еженедельно.

При извержении вулкана Дуконо в Индонезии погибли 2 туриста, около 20 человек оказались заблокированы. Облако пепла поднялось на высоту до 10 километров, спасатели продолжают поиски.

