Из СИЗО в Истре сбежали пять человек

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. В региональном управлении СК заявили, что среди сбежавших – Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя, а также четверо привлеченных к ответственности за кражи.

В настоящее время в Истру выехала комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По словам некоторых источников, обвиняемые смогли выломать лоток для еды в камере и вскрыть замок, после чего сбежали через заднюю дверь. При этом полицейские не пострадали, оружия у сбежавших нет.