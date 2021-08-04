"Московский патруль": виновница ДТП на авиаторов попыталась обжаловать свой арест

Валерия Башкирова – вероятная виновница страшного ДТП в столице, в результате которого погибли двое детей – попыталась обжаловать свой арест. Апелляционную жалобу рассмотрел Мосгорсуд.

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