Пожарным удалось спасти от огня большую часть складского комплекса в Истре

Спасателям удалось спасти от огня большую часть складского комплекса Ozon в подмосковной Истре. Спасатели смогли предотвратить переход огня со склада на другие здания площадью 400 тысяч квадратов.

К этому моменту возгорание удалось локализовать на 55 тысячах квадратов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.