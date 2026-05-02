Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 19:15

Происшествия

"Новости регионов": в Красноярском крае установили личность причастного к лесному пожару

В Красноярском крае установили личность мужчины, которого считают причастным к лесному пожару. По данным МВД, им оказался житель Красноярска 1970 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с пиротехникой. Площадь пожара составила 17 гектаров, огонь был локализован.

Тем временем, в Приморском крае в Хасанском районе продолжается тушение ландшафтного пожара на площади около 2 гектаров. До ближайшего населенного пункта около 4 километров, угрозы для жителей нет. Власти региона уточнили, что речь не идет о возгорании лесов у границы с Китаем и до границы значительное расстояние.

В Омской области загорелся крупнейший мусорный полигон рядом с городом Калачинск. Пожар распространился на прилегающие лесные участки, а площадь возгорания увеличивается из-за сильного ветра. На месте продолжаются работы по ликвидации огня.

В Магаданской области ведутся поисково-спасательные работы в угольном карьере после обрушения горных масс. На месте расчищают завалы и используют беспилотники для мониторинга обстановки. Под завалами могут находиться несколько человек, работы продолжаются.

В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик. Он самостоятельно определяет расположение бака, откручивает крышку и заправляет автомобиль после оплаты по QR-коду. Устройство работает с машинами, у которых топливный бак расположен с правой стороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

