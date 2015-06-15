Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

Новости

15 июня 2015, 08:35

Город

"Утро": Большой затор образовался на Каширском шоссе

"Утро": Большой затор образовался на Каширском шоссе

Пробок в Москве станет меньше до середины августа

Вечером накануне Дня России в Москве прогнозируют серьезные заторы

Вечером накануне Дня России на столичных дорогах прогнозируют заторы

"Утро": На Ленинградском шоссе и проспекте Мира - 8 баллов в центр

"Утро": Затор на Волгоградке оценивается в 9 баллов из 10 возможных

"Утро": "Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро":"Яндекс.Пробки" оценил ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Движение на 27 километре МКАД нормализовано

На внутренней стороне МКАД образовался 15-километровый затор

Телеканал "Москва 24" следит за ситуацией на дорогах Москвы. Плотно стоит поток на Каширском шоссе в районе деревни Апаринки по направлению в центр. Там произошло несколько аварий. Общая длина пробки составляет два километра, а скорость не превышает 15 километров в час.

Серьезно затруднено движение на внешней стороне МКАД - от Путилковского до Волоколамского шоссе. Предельно плотный поток в направлении центра - от "Речного вокзала" до "Сокола".

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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