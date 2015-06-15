"Утро": Большой затор образовался на Каширском шоссе

Телеканал "Москва 24" следит за ситуацией на дорогах Москвы. Плотно стоит поток на Каширском шоссе в районе деревни Апаринки по направлению в центр. Там произошло несколько аварий. Общая длина пробки составляет два километра, а скорость не превышает 15 километров в час.

Серьезно затруднено движение на внешней стороне МКАД - от Путилковского до Волоколамского шоссе. Предельно плотный поток в направлении центра - от "Речного вокзала" до "Сокола".

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".