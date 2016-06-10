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Новости

10 июня 2016, 20:15

Трафик

Столичные дороги загружены выше обычного

Столичные дороги загружены выше обычного

На вылетных магистралях Москвы наблюдаются пятничные заторы

Заторы на столичных дорогах достигли семи баллов

Движение трамваев на улице Шаболовка восстановлено

Движение на съезде с шоссе Энтузиастов на МКАД восстановлено

На столичных дорогах в пятницу вечером ожидаются заторы

"Утро": Скорость машин на Ленинградском шоссе не превышает 10 км/ч

"Утро": В заторах на Волоколамском шоссе можно потерять 30 минут

"Утро": В заторах на внешней стороне МКАД можно потерять 20 минут

"Утро": Скорость машин на Череповецкой улице не превышает 5 км/ч

Загруженность столичных дорог перед длинными выходными выше обычного. Непростая ситуация сложилась на вылетных магистралях. Хуже всего дела обстоят на Ленинградском, Горьковском и Новорязанском шоссе. Пробка протяженностью в несколько десятков километров образовалась и на внутренней стороне московской кольцевой автодороги. Чтобы преодолеть расстояние от Рязанского шоссе до Варшавского придется потратить не меньше часа. Смотрите подробности в материале телеканала "Москва 24".
пробки выходные Елена Павлова новости трафик Ольга Зайцева
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