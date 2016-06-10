Столичные дороги загружены выше обычного

Загруженность столичных дорог перед длинными выходными выше обычного. Непростая ситуация сложилась на вылетных магистралях. Хуже всего дела обстоят на Ленинградском, Горьковском и Новорязанском шоссе. Пробка протяженностью в несколько десятков километров образовалась и на внутренней стороне московской кольцевой автодороги. Чтобы преодолеть расстояние от Рязанского шоссе до Варшавского придется потратить не меньше часа. Смотрите подробности в материале телеканала "Москва 24".