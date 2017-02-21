Три человека пострадали во время пожара в московском общежитии

21 февраля 2017, 07:15
Три человека пострадали во время пожара в студенческом общежитии на 11-ой Парковой улице, передает телеканал "Москва 24".
Здание принадлежит медицинскому университету имени Сеченова. Огонь распространился на площади 45 квадратных метров. По словам очевидцев, весь подъезд был в дыму. Молодых людей охватила паника.
10 единиц техники и почти 40 спасателей тушили пожар студенческом общежитии. Полностью ликвидировать пожар удалось меньше, чем за час. Студентам пришлось провести на улице еще некоторое время, чтобы эксперты смогли разобраться в причинах возгорания.
Пять человек пришлось эвакуировать с верхних этажей при помощи автолестниц. Всего на пожаре пострадали трое. Врачи диагностировали у них отравление продуктами горения. Всех отвезли в больницу.
Все силы были брошены на эвакуацию и на спасение людей. Из здания было эвакуировано 339 человек. В течение часа благодаря принятым мерам и слаженным действиям пожарных подразделений огонь был полностью ликвидирован, прокомментировал начальник управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве Илья Мисуна.
Спасатели говорят, что после ремонта общежитие проверялось всеми контролирующими органами. Более серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что пожарная сигнализация сработала вовремя.
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