Причиной пожара в Подмосковье могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в частном доме в Подмосковье, в котором погибли бабушка и три внука, могло стать короткое замыкание. Такова предварительная версия, которую озвучили специалисты МЧС, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, накануне вечером в поселке Черкизово Пушкинского района в частном доме заживо сгорели бабушка и трое маленьких внуков. Самому младшему мальчику было всего полгода. Мать пыталась спасти детей, получила серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".