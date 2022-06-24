Украинские боевики выпустили по Луганску три ракеты "Точка-У". Российские войска ответили точечными ударами тяжелым оружием.

В частности, против националистов применили тяжелые огнеметы "Солнцепек". Заряды этой системы способны поражать технику и живую силу противника на существенном расстоянии. При этом укрыться от них практически невозможно, а сам комплекс способен очень быстро менять позиции, поэтому противник, как правило, не может его обнаружить.

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