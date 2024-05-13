Новости мира: в США заявили о готовности прекратить поставки оружия Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов полностью прекратить поставки вооружения Израилю, если страна продолжит убивать мирных палестинцев. Известно, что в США задержана отправка трех тысяч бомб.

Под вопросом находится перевозка на Ближний Восток ракет большой дальности и систем ПВО. Существует условие, по которому США могут возобновить отправку оружия, – не начинать наземную операцию в Рафахе, последнем крупном городе Сектора Газа.

В ночь на 13 мая бомбардировки Газы израильской артиллерией и авиацией усилились. Арабские СМИ сообщают о серии прилетов по лагерю беженцев в Джебалии, повлекшей гибель по меньшей мере 150 человек. В ЦАХАЛ заявили, что поразили объекты боевиков.

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