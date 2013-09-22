Возбуждено уголовное дело против подозреваемых в драке на Ленинградке

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, жестоко избитого на Ленинградском проспекте.

Сегодня утром трое молодых людей, в том числе и двое братьев, уроженцев Молдавии, ехали в автомобиле BMW. На дороге мужчины что-то не поделили с пассажиром и водителем Mazda. Конфликт перерос в драку. Братья набросились на оппонентов с бейсбольными битами. Одного они забили до смерти, второй сейчас в реанимации.

Подозреваемых задержали в Восточном административном округе.