Потепление придет в московский регион к выходным

Заметное потепление придет в столичный регион только к выходным, передает телеканал "Москва 24". При этом, как сообщили в Гидрометцентре, давление резко упадет, ветер усилится до 17-ти метров в секунду. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Но уже в среду воздух в городе прогреется до плюс 15-ти градусов.

"В Москве температура понизится до минус 1–3 градусов. В столичном регионе мы ожидаем от 1 до 6 градусов мороза, и в дневные часы – плюс 2–4 или плюс 1–6, учитывая размеры нашего города. Но положительным моментом четверга окажется то, что поднявшийся 19 апреля ветер днем 20 апреля начнет постепенно стихать, разворачиваясь на северо-запад", – прокомментировала ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк.

Несмотря на то, что на улице холодно, до рекорда этого месяца еще далеко. Так, в 1895 году в ночь на 19 апреля было минус 15 градусов, а в 1988 году 18 апреля сугробы в Московской области достигали десяти сантиметров.