07 ноября 2016, 11:15

Общество

За сутки в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют осадки в течение дня

Сильный снег шел в столице всю ночь

Снегопад обрушился на столичный регион

Снегопад пришел в столичный регион

Сильная метель идет на Москву

На столицу надвигается мощный снегопад

"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из-за погоды

Ночь на воскресенье станет самой холодной в Москве с начала осени

Столичные водители оказались не готовы к резкому похолоданию

За сутки в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Зимняя погода привела к затруднениям на дорогах, в столичных аэропортах задержали десятки рейсов.

На календаре – осень, на улице – зима с сильным ветром и снегопадом, бороться с которым вышли почти 20 тысяч коммунальщиков. В понедельник может выпасть до 19 миллиметров осадков – более трети месячной нормы. Спецтехника подметает Москву и днем и ночью.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
