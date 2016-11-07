За сутки в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Зимняя погода привела к затруднениям на дорогах, в столичных аэропортах задержали десятки рейсов.

На календаре – осень, на улице – зима с сильным ветром и снегопадом, бороться с которым вышли почти 20 тысяч коммунальщиков. В понедельник может выпасть до 19 миллиметров осадков – более трети месячной нормы. Спецтехника подметает Москву и днем и ночью.

