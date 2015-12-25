Рождественский перформанс на стихи Иосифа Бродского

В арт-кафе "Море внутри" прошел театрально-поэтический перформанс на рождественские стихи Иосифа Бродского. Гостей ожидали непрерывная, эмоциональная, пульсирующая читка и переменчивая стихийная музыка.

Лирические строки озвучили актеры театров ".DOC" и "Практика": Валентин Самохин, Григорий Перель, Елена Махова, Ксения Орлова, Марина Бойко, Павел Михайлов. За музыкальное оформление отвечала Olia Cricova.



