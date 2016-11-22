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22 ноября 2016, 15:10

Город

Березы начали высаживать на территории парка "Зарядье"

Березы начали высаживать на территории парка "Зарядье"

Для деревьев в "Зарядье" подготовили специальную почву

Деревья начали высаживать на территории парка "Зарядье"

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"Это наш город": в "Зарядье" начали формировать ландшафтные зоны

На территории ландшафтного парка "Зарядье" начали высаживать деревья. У стен Кремля появится комплекс, разделенный на несколько климатических зон, каждую из которых будут представлять разные виды зеленых насаждений. Первыми на новое место жительства прибыли березы. Их привезли из питомника Пермского края. Но прежде подготовили почву, ведь в "Зарядье" густых садов никогда не было. Поэтому плодородную землю сюда завозили тоннами, передает телеканал "Москва 24".

В границах одного парка объединят четыре разные природно-ландшафтные зоны России: тундру, степь, лес и заливные луга. В каждой из этих частей высадят характерные виды деревьев. А современные технологии позволят поддерживать искусственный микроклимат.

Пока на всей территории "Зарядья" минусовая температура, идеально подходящая для высадки. Всего в парк привезут около 600 деревьев. Яблони, рябины, березы и сосны должны стать единым целым с концертным залом, подземным паркингом и медиацентром.
Сюжет: Создание парка в Зарядье
парки новости озеленение города
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