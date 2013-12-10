Во вторник, 10 декабря, Госдума намерена сделать специальное заявление по ситуации в Киеве. Депутаты собираются призвать оппозицию вернуться в конституционное поле. В свою очередь, Европарламент рассмотрит во вторник резолюцию по Украине.

Напомним, с 21 ноября в стране не прекращаются акции сторонников евроинтеграции. Они вышли на улицы после того, как украинское правительство решило приостановить ассоциацию с ЕС.

В ночь на 10 декабря бойцы спецподразделения "Беркут" и милиция наводили порядок у здания администрации президента. На улицах Лютеранской и Банковской они демонтировали палатки и баррикады оппозиции. При этом возникли потасовки. Обе стороны заявляют о пострадавших. Так, один из сотрудников "Беркута" отравился газом, другой - получил травмы в драке.

В настоящее время в центре Киева спокойно. Палаточный городок оппозиционеров на площади Независимости оцеплен полицией.