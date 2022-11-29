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Новости

29 ноября, 18:15

Общество

Эксперт оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

Эксперт оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon

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После вспышки менингита на складе Ozon в Подмосковье ввели вакцинацию, а также масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании. При этом, как уточняется, склад продолжает работать со всеми мерами предосторожности.

Ранее также стало известно, что ситуацию контролирует Роспотребнадзор. По словам врачей, вероятность заражения вирусом или бактерией, которые в дальнейшем могут спровоцировать развитие менингита, через полученную посылку крайне мала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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