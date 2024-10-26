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26 октября, 08:30

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать сыр фета

Эксперты рассказали, как выбрать сыр фета

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Сыр фета готовится из овечьего, козьего молока. Но чаще всего на прилавках магазинов встречается с коровьим молоком. В составе продукта должны быть соль, молокосвертывающий фермент и закваска. Лучше не выбирать сыры с загустителями, стабилизаторами и консервантами, рекомендовали эксперты.

Также специалисты советуют после покупки открыть упаковку и оценить внешний вид продукта. Качественная фета белого цвета. Рассол у нее прозрачный, не вязкий, не липкий, без посторонних примесей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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