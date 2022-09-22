Новости часа: Госдума рассмотрит проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных Госдума рассмотрит на следующей неделе.

Медики, имеющие опыт в боевых условиях, будут в приоритете при мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Иностранцы, служащие по контракту, получат ту же социальную поддержку, что и москвичи. Это следует из указа мэра столицы.