Около 1 тыс москвичей участвовали в акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года"

Около тысячи москвичей приняли участие в акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года". Именно с Белорусского в первый день Великой Отечественной войны отправились на фронт эшелоны. Кроме того, на этой площади впервые прозвучала композиция "Священная война", которая стала символом защиты Родины.

Чтобы вспомнить события 1941 года и почтить память погибших, у вокзала собрались ветераны войны и труженики тыла, кадеты, активисты поисковых объединений и простые москвичи, которые помнят и чтят историю своей страны.

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