Врач-терапевт рассказала о защите от солнца

Температура воздуха выше 30 градусов может привести к осложнениям для организма. Об этом сообщила врач-терапевт Кристина Заплавнова.

Она посоветовала подбирать крем по фототипу кожи и начинать с защиты 50 SPF, затем снижать до 30 или 20. Для белокожих, детей и пожилых людей защиту 50 SPF нужно оставлять.

Солнечный удар проявляется головной болью, головокружением, слабостью и повышением температуры до 39 градусов. При простуде есть боль в горле и насморк, при солнечном ударе этих симптомов нет.

