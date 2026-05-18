Детский невролог рассказала, как гаджеты влияют на развитие детей

Дети все раньше начинают пользоваться гаджетами, и это влияет на их развитие. Об этом рассказала детский невролог и клинический психолог Ирина Шибаева.

По ее словам, без живого общения у ребенка снижается потребность развивать речь, поэтому дети начинают говорить позже. Занятость родителей тоже мешает спокойному общению, из‑за чего растет число задержек психоэмоционального развития.

Специалисты советуют читать вслух, петь простые песни, говорить короткими фразами и развивать мелкую моторику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.