Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве стартовал отборочный этап чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Здесь москвичи с особенностями здоровья могут получить востребованные навыки и найти работу. В этом сезоне участники соревнуются в 65 компетенциях – от промышленности и IT до сферы услуг.

"В этом году МГПУ расширяет возможности для абитуриентов: впервые будет открыт целевой набор, который обеспечит бесплатное обучение и гарантированное трудоустройство в московских школах после выпуска. На программы бакалавриата и базового высшего образования выделено 1 150 бюджетных мест, около 60% из них – целевые. Чтобы все желающие смогли ознакомиться с программами обучения, 23 мая вуз проведет день открытых дверей. Специально для ребят из других городов и регионов 20 мая будет организован день открытых дверей в формате онлайн", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В открытых научно-практических конференциях для московских школьников в этом году приняли участие почти 50 тысяч учеников. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в самых разных сферах. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек.